عاجل
الفريق أسامة ربيع يكشف حقيقة ديون قناة السويس.. فيديو منى فاروق تكشف حقيقة وجود علاقة عاطفية مع تامر حسني.. فيديو
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبيرة طاقة: الكهرباء ستعود طبيعية ومن دون انقطاع بمجرد انتهاء الموجة الحارة

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي خبيرة اقتصاد وطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن التغيرات المناخية قد فعلت ما فعلت، وهو ما حذر العلماء منه من قبل وحدث بسرعة شديدة، لافتة إلى أن هذا الأمر تحدث عنه أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة، وهو أن العالم انتقل من مرحلة التغيرات المناخية إلى عصر الغليان بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

txt

الدولة تتخذ إجراءات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية والأوبئة

txt

قافلة "البحوث الإسلامية" للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية تختتم فعالياتها بالإسكندرية

txt

وزارة الشباب تطلق برنامج كرة القدم من أجل التغيرات المناخية

وأضافت خبيرة الاقتصاد والطاقة، أن مصر تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة لم تشهدها من قبل، وهو ليس بمنأى عن العالم، متوقعة تحسن في درجة الحرارة نهاية الشهر المقبل.
 

وأشارت الدكتورة وفاء علي، إلى أن محطات توليد الكهرباء سوف تعود للعمل بشكل طبيعي بعد أغسطس، دون حاجة إلى زيادة كمية تدفق الوقود مع زيادة درجات الحرارة، متوقعة أن ينتهي تخفيف الأحمال وهو أمر متبع لتقليل الاستهلاك، ونمط استهلاكي تتبعه الدول قد فرضته الظروف العالمية.
وأوضحت أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى التوقف عن الاستهلاك نهائيا وإنما هو ثقافة استخدام الطاقة، مضيفة، أنه لا يتعلق بإطفاء الأنوار مبكرا وإنما هي منهجية تضعها الدولة كواجب قومي وليس رفاهية.
 

ولفتت الدكتورة وفاء، إلى أنه بالنسبة لتخفيف الأحمال فتتم بعودة درجة الحرارة إلى طبيعتها، وهي مسألة عالمية يعاني منها العالم أجمع.
 

وأكدت أن الدولة لجأت إلى اتخاذ تدابير وإجراءات الهدف منها، تقليل الاستهلاك، ومزيد من المنهجية في كفاءة الاستخدام حتى تتحسن درجات الحرارة، موضحة أن محطاتنا بخير وحقل ظهر العملاق يعمل بمنتهى الكفاءة، وستعود حالة الكهرباء الطبيعية دون انقطاع بمجرد انتهاء الموجة الحارة.
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، ليتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلي مدار الشهر.

مواد متعلقة

الإدريسي: قرارات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء "مسكنات"

إعلانات تلمس القلوب للحث على التبرع.. فيديو

وفاة سينيد أوكونور.. عاشت تبحث عن معنى لحياتها فأشهرت إسلامها

مشهد ساحر لغزلان تحتمي بين البشر من المطر (فيديو)

الأرصاد العالمية: يوليو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق

الأرض تحترق وعلماء يحذرون من حرارة قلب البحار

امرأة تحاول منع حرق القرآن الكريم في الدنمارك والشرطة تعتدي عليها.. فيديو

سويلم: تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير المنظومة المائية
الجريدة الورقية