خبيرة طاقة: الكهرباء ستعود طبيعية ومن دون انقطاع بمجرد انتهاء الموجة الحارة

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن التغيرات المناخية قد فعلت ما فعلت، وهو ما حذر العلماء منه من قبل وحدث بسرعة شديدة، لافتة إلى أن هذا الأمر تحدث عنه أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة، وهو أن العالم انتقل من مرحلة التغيرات المناخية إلى عصر الغليان بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأضافت خبيرة الاقتصاد والطاقة، أن مصر تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة لم تشهدها من قبل، وهو ليس بمنأى عن العالم، متوقعة تحسن في درجة الحرارة نهاية الشهر المقبل.



وأشارت الدكتورة وفاء علي، إلى أن محطات توليد الكهرباء سوف تعود للعمل بشكل طبيعي بعد أغسطس، دون حاجة إلى زيادة كمية تدفق الوقود مع زيادة درجات الحرارة، متوقعة أن ينتهي تخفيف الأحمال وهو أمر متبع لتقليل الاستهلاك، ونمط استهلاكي تتبعه الدول قد فرضته الظروف العالمية.

وأوضحت أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى التوقف عن الاستهلاك نهائيا وإنما هو ثقافة استخدام الطاقة، مضيفة، أنه لا يتعلق بإطفاء الأنوار مبكرا وإنما هي منهجية تضعها الدولة كواجب قومي وليس رفاهية.



ولفتت الدكتورة وفاء، إلى أنه بالنسبة لتخفيف الأحمال فتتم بعودة درجة الحرارة إلى طبيعتها، وهي مسألة عالمية يعاني منها العالم أجمع.



وأكدت أن الدولة لجأت إلى اتخاذ تدابير وإجراءات الهدف منها، تقليل الاستهلاك، ومزيد من المنهجية في كفاءة الاستخدام حتى تتحسن درجات الحرارة، موضحة أن محطاتنا بخير وحقل ظهر العملاق يعمل بمنتهى الكفاءة، وستعود حالة الكهرباء الطبيعية دون انقطاع بمجرد انتهاء الموجة الحارة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، ليتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلي مدار الشهر.