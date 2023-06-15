قافلة "البحوث الإسلامية" للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية تختتم فعالياتها بالإسكندرية



اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى محافظة الإسكندرية فعالياتها التي عقدت خلالها مجموعة من اللقاءات والندوات للتوعيك بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية على مستوى القضايا المجتمعية المهمة.

الإسلام حذر أشد التحذير من الإفساد في الأرض



أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن القافلة تأتي في إطار برامج التوعية الشاملة التي ينفذها المجمع، وتستهدف القضايا المجتمعية المهمة التى تمس الإنسان وتؤثر عليه بشكل مباشر، مضيفا أننا جميعا نعاني من التغيرات المناخية نتيجة الاستخدام الخاطئ للموارد الطبيعية، والإسلام حذر أشد التحذير من الإفساد في الأرض، ونهى أشد النهي عن الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة.



أشار الأمين العام إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم؛ حيث لا تقتصر تلك القوافل على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية.



موضحا أن هذه اللقاءات تستهدف التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.



من جانبه أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع أن المجمع حريص على التعاون الفعال والمثمر مع مختلف المؤسسات العلمية والإدارية في الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة الأخطار التي تؤثر على المجتمع وأهمها التغيرات المناخية.



عقدت القافلة مجموعة من ورش العمل نظمها مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء وشارك فيها مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعات من المتخصصين في هذه القضية المهمة.



كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قد أطلق قافلة للتوعية بمناسك الحج داخل مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية للتوعية بمناسك الحج والعمرة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتكثيف جهود التوعية خاصة الموسمية منها.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن قوافل التوعية تعمل على استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بمناسك الحج قبيل مغادرة أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة، وذلك في جميع المطارات والموانئ التي يسافر منها الحجاج؛ حيث قامت



مشيرا الى ان القوافل التي تضم وعاظ وواعظات الأزهر قامت بالتوعية المباشرة داخل صالات المطار؛ حيث يتم تقسيم العمل حسب الرحلات المقرر انطلاقها على مدار ٢٤ ساعة طول فترة سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

