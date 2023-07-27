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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

دعاء مستجاب في يوم عاشوراء

عاشوراء
عاشوراء

يوم عاشوراء من أيام الله العظيمة، لذا يحسُن بالمسلم في هذا اليوم أنْ يجتهد في أمور عدّة، ومن ذلك: صيام يوم عاشوراء: يُستحَبّ للمسلم صيام يوم عاشوراء.

وصيام يومٍ قَبله، أو يومٍ بَعده؛ لِما ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ).

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دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد تلك الكلمات لفك الكرب

صيام يوم عاشوراء

وذكر ابن القيّم -رحمه الله- أنّ صيام يوم عاشوراء يكون على ثلاث مراتب، أَكملها صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من مُحرَّم، ثمّ صيام التاسع والعاشر، ثمّ صيام العاشر فقط، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعدم كراهة إفراد عاشوراء بالصيام.

والتوسعة يوم عاشوراء: يوم عاشوراء مناسبة مباركة يُستحَبّ إحياؤها بالعبادات وسائر الطاعات، ويحسنُ بالمسلم التوسعة فيه على الأهل والأرحام والفقراء.

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دعاء للتضرع إلى الله فى الحر الشديد

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