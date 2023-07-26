عاجل
8 ملايين جنيه.. الأوقاف ترفع قيمة جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو والد ثاني الثانوية الأزهرية مكفوفين: ابنى باحث جيد ومتطلع للمعرفة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خالد الجندي يكشف الإعجاز في قوله تعالى “ارحمهما كما ربياني صغير”.. فيديو

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أى اعوجاج خلقى أو سلوكى، هو نابع من إهمال فى التربية، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن أهمية التربية، فى قوله سبحانه وتعالى: " وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا". 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء:  "شوف القرآن الكريم قال إيه، قال رب ارحمهما كما ربيانى، وليس كما أرضعانى صغير، لا قال كما ربيانى صغير، هم بيأخدوا الرحمة مقابل التربية، إنما الصرف سواء الأب أو الأم، ما هم لازم يصرفوا، ده مفيش إعجاز خارق، لا الإعجاز إنك تربى على حسن الخلق".

txt

خالد الجندي يكشف فوائد صيام يوم عاشوراء.. فيديو

txt

خالد الجندى يشيد بحصول مسجدي الحسين والصحابة على شهادة ضمان الجودة.. فيديو

 واستكمل: "هو لما أنت تخلف عيل وتربيه كويس، ويكبر هيدعى لك، لكن لو خلفت عيل ولم تربيه كويس، هل هيدعى لك ولا هيجيب لك الشتيمة من كل الناس، أنت بتربى ابنك لنفسك، لو ربيت إنتاج غير سوى فهذا أمر يرجع لك".

مواد متعلقة

خالد الجندي: كفار قريش تمتعوا بأخلاق تفتقدها بعض الأجيال الحالية

خالد الجندي: قريش أحبت النبي صالحًا وكرهته مُصلحًا (فيديو)

خالد الجندي: الهجرة مقياس للطاعة وأثرها باقٍ حتى يوم القيامة (فيديو)

خالد الجندي: رحمة ربنا تشمل الكفار

خالد الجندي يصرخ على الهواء يوم عرفات.. المترفون أعلنوا الحرب على الله

المدمن والمدخن لا يستحقان عيدية.. اسألوا خالد الجندي عن السبب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بالاجتهاد في العشر الأوائل.. أفضل أيام الدنيا

خالد الجندي يحذر من ضياع الثواب بالصدقة الرديئة.. فيديو
الجريدة الورقية