خالد الجندي يكشف الإعجاز في قوله تعالى “ارحمهما كما ربياني صغير”.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أى اعوجاج خلقى أو سلوكى، هو نابع من إهمال فى التربية، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن أهمية التربية، فى قوله سبحانه وتعالى: " وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: "شوف القرآن الكريم قال إيه، قال رب ارحمهما كما ربيانى، وليس كما أرضعانى صغير، لا قال كما ربيانى صغير، هم بيأخدوا الرحمة مقابل التربية، إنما الصرف سواء الأب أو الأم، ما هم لازم يصرفوا، ده مفيش إعجاز خارق، لا الإعجاز إنك تربى على حسن الخلق".

واستكمل: "هو لما أنت تخلف عيل وتربيه كويس، ويكبر هيدعى لك، لكن لو خلفت عيل ولم تربيه كويس، هل هيدعى لك ولا هيجيب لك الشتيمة من كل الناس، أنت بتربى ابنك لنفسك، لو ربيت إنتاج غير سوى فهذا أمر يرجع لك".