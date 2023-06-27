خالد الجندي يصرخ على الهواء يوم عرفات.. المترفون أعلنوا الحرب على الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، ان المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم (وهو معكم أينما كنتم)، لافتا إلى أن المولى سبحانه وتعالى ليس موجودا عند المناسك فقط، انما الله عز وجل يتجلى على خلقهم جميعا، فيقبل التائبين والمستغفرين والمنيبين إليه.

وتابع الجندي، خلال تغطية خاصة على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "كل ما علينا فقط أن نخلص النية لله بالقلب في يوم عرفات، فكونوا مع أصحاب المشهد بين يدي الله تبارك وتعالى، ربما تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يستطيعه كل حجاج الأرض، ربما تستطيع أن تتقرب إلى الله بركعة صادقة، أو بصوت مقبول بقراءة لكتاب الله تبارك وتعالى ثم تتوالى الدعوات الطيبات المباركات وتنهمل بلسانك العطر لله تبارك وتعالى، اخلص النية لله اعتبر انك قد حلقت بقلبك على عرفات".

المترفون أعلنوا الحرب

وأكمل: "تجرد من عدم غض البصر ومن أي ذنب أو معصية، الملك يناديك إناء الليل وأثناء النهار، تجرد من الذنوب، واخلع عن نفسك ثوب المعصية، والبس ثوب الطاعة لله تبارك وتعالي، واعلم أنك مغادر إلى الله عز وجل، يا أيها الإنسان إنك كادح الى ربك ستتحسب اليقين، تبرأ من المعاصي ومن أهل الفواحش ومن الربا ومن أكل الحرام، ومن عدم غض البصر، ومن الدعاء لغير الله.

وطالب بالتبرؤ إلى الله من عزم التوحيد ومن فواحش أهل الفواحش المترفين الذين أعلنوا الحرب على الله، مردفًا: "تبرأوا إلى الله من الفاجرين تبرأوا الى الله من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، تبرأوا إلى الله من كل ذنب ومعصية ومن كل فاحشة ومن التلفظ بمن لا يليق ومن تتبع مواقع الفجور والدعارة والمجون ومن التدخين والخمور والمخدرات ومن الرشوة والتزويغ من العمل ومن أكل المال الحرام والمال العام".