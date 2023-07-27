رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يهنئ الحاصلة على المركز الرابع مكرر بالشهادة الثانوية

هنأ الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي فتيات الحاصلة علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والتقدم .

وأعرب رئيس المنطقة عن خالص تقديره وتهانيه لأسرة الطالبة علي ما بذلوه من جهد ورعاية لتحقق المركز الرابع علي مستوي الجمهورية ، كما قدم فضيلته التهاني والتبريكات لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي محافظة سوهاج ولجميع الناجحين ، ومتمنيًا حظ أوفر في القادم لمن لم يحالفه التوفيق في الدور الأول.