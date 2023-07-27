جلسة كولر تحسم مصير طاهر محمد في الأهلي

عقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمعرفة مصيره بشأن بقائه أو الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتلقى طاهر محمد طاهر اتصالات من عدة أندية أبرزها الاتحاد السكندري وسموحة، وزد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز وسيراميكا لمعرفة موقفه مع الأهلي بعد ارتباط اسمه بالرحيل.

وطلب اللاعب من مارسيل كولر تحديد مصيره النهائي من أجل غلق باب الرحيل أو التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن كولر أكد لطاهر محمد طاهر أن حسم مصير اللاعبين سيكون في نهاية مباريات الفريق بالكأس وإخطار إدارة الكرة بقرارته الفنية.

الأهلي يتعادل مع المصري في ختام الدوري

وحسم التعادل نتيجة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي أقيمت أمس في أخر لقاءات الأحمر للموسم الكروي المنقضي والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي للمرة الـ43 في تاريخه، تحت قيادة المدي الفني السويسري مارسيل كولر الذي يعيش أفضل فتراته داخل جدران القلعة الحمراء.