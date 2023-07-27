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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مايا دياب تعتذر للجمهور وتلغي خطتها الفنية لهذا السبب (شاهد)

مايا دياب
مايا دياب

تعرضت الفنانة مايا دياب لحالة تسمم حاد؛ ما أدى إلى نقلها المستشفى قبل حفلها بسوريا، لذلك اعتذرت من جمهورها عن خطتها الفنية المقبلة.

مايا دياب

مايا دياب تعتذر عن الأعمال الفنية المقبلة بعد إصابتها بحالة تسمم قبل حفلها بسوريا:

نشرت مايا دياب منشورًا معبرًا: "أعتذر لجمهوري السوري والمقيمين على مهرجان روزا داماس عن عدم إحياء الحفل المقرر غدًا 27 يوليو بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخلت المستشفى بسببه".

تصريحات مايا دياب
مايا دياب

مايا دياب "أنا بتعب كتير عشان أقدم أعمال خارج الصندوق"

من ناحية اخري، كشفت مايا دياب من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لها، عن الصعوبات التي تواجهها في مسيرتها الفنية، قائلة: "أنا بتعب كتير عشان أقدم أعمالًا خارج الصندوق، وده بيخليني أحس بخوف وقلق طول الوقت وبكون شايلة مسئولية يا ترى هقدم إيه الفترة الجاية ودي حاجة مش سهلة".

مايا دياب

مايا دياب"بعد عمليات التجميل بقيت أحلي":

أثارت مايا دياب مؤخرًا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها عن عمليات التجميل، وقالت في لقاء تلفزيوني سابق: “البنات اللي بتعمل عمليات تجميل بنات حلوة وأنا منهم كنت حلوة وبعد العمليات بقيت أحلى، ولكن بقينا نشوف فنانين شكلهم زي اللعبة بسبب عمليات التجميل، ودول فوتوشوب حتى جلدهم مش حقيقي”.

مايا دياب

كما أكدت مايا دياب في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها خسرت الكثير من الأشخاص في حياتها بسبب صراحتها، ولكنها لم تندم على ذلك بل من ابتعد عنها لم يكن يستحقها منذ البداية.

مايا دياب

آخر أعمال مايا دياب:

من جهة أخرى، تعيش مايا دياب حالة من النشاط على المستوى الفني، إذْ طرحت الكثير من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينهم أغنية تحمل اسم ديالي والتي نالت إعجاب الجمهور فور طرحها على موقع يوتيوب.

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