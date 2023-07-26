الفنان محمود جركس.. رحل عن عالمنا وترك أعماله راسخة بأذهان محبيه (تفاصيل)

وفاة الفنان السوري محمود جركس وسط أجواء مليئة بالحزن والأسي علي فراقه، خلال الساعات القليلة الماضية، عن عمر ناهز 90 عاما، وذلك بعدما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا ناعية إياه.

محمود جركس

نقابة الفنانين بسوريا تنعي محمود جركس

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، صورة للفنان الكبير محمود جركس، وعلقت: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة الفنانين في سوريا

محمود جركس الميلاد والنشأة

محمود جركس هو فنان سوري من مواليد دمشق عام 1933 في حي الأكراد، كانت أمه المعيل الوحيد للأسرة، بعدما حرم من والده، وبدأ في تكوين ثقافته من خلال قصص شخصيات مسرحية، وساعده حبه للمسرح والتمثيل على ذلك.

محمود جركس

مسيرة محمود جركس الفنية



بدأ محمود جركس مسيرته الفنية في سنة 1958، عندما كان في الجيش السوري، الذي تعلم فيه فن التمثيل في المسرح العسكري، وقدم مسرحية بعنوان أريد أن أقتل وبمشاركة العديد من الأدباء والكتاب.

أعمال محمود جركس



شارك محمود جركس في العديد من الأعمال الفنية، أبرزهم مسلسل بقعة ضوء الجزء الثالث، عمر الخيام، صقر قرش، الخوالي، الجمل، العبابيد، ياقوت، قانون الغاب، أحلام مؤجلة، طرابيش، أشياء تشبه الفرح، أحلام مؤجلة، أيام أبي المنقذ، شجرة النارنج، نساء بلا أجنحة، عز الدين القسام، وغيرهم.

أفلام شارك بها محمود جركس



كما شارك محمود جركس في عدد من الأفلام، أبرزها فيلم لقاء في تدمر، عاريات بلا خطيئة، سفر الأجنحة، وغيرهم.