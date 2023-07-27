بوتين: الاتحاد الإفريقي شريك أساسي لروسيا (شاهد)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتحاد الاقتصادي الذي تشارك فيه روسيا بجانب دول الجوار الصديقة يعمل على تشكيل أسواق موحدة.

وشدد بوتين خلال كلمته في اجتماعه مع رؤسات المنظمات الإقليمية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أهمية مناقشة التعاون بين الاتحاد الأوراسي وبين المؤسسات التكاملية، وبدرجة أولى الاتحاد الأفريقي، والذي معه تتطور عمليات مماثلة، وتم إنشاء منطقة أفريقية للتجارة الحرة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي هو الشريك الأساسي لروسيا، مؤيدا النشاط المتعدد الجوانب لهذه المؤسسة، فضلا عن أنه سيتم الموافقة على خطط العمل الأفريقية الروسية المشتركة لعام 2026، وهذه الوثيقة الشاملة يتم تبنيها تطويرًا لمذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن التعاون بحلول 2026، ويقتضي بتكثيف الاتصالات لتسوية الأزمات.

وواصل بوتين أنه من المهم إضافة الآليات المتاحة الآن لتعاون روسي أفريقي، ويمكن عمل ذلك من خلال خلق آلية تفاوضية لإجراء الحوار الإضافي، لمناقشة القضايا الآنية مثل مكافحة الإرهاب، وقضايا الأمن الغذائي والمعلوماتي، لافتا إلى أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الأفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط العضو العشرين، وهذا القرار سيتم تبنيه بما في ذلك في القمة المرتقبة في مدينة "ديلهي" لمجموعة العشرين.

وأكمل أن روسيا مستعدة لإقامة التعاون، وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الأفريقية، والمنظمات الأخرى المتمثلة في الاجتماع، معلنا دعم روسيا التنسيق في السياسات الخارجية في التعاون من أجل مكافحة التحديات وتحديدات القائمة بما في ذلك الإرهاب والتطرف.

السيسي يشارك في فعاليات القمة

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، إذ عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.