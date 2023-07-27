مصر تستدعي سفيرة الدنمارك بسبب تكرار حرق المصحف الشريف

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على توجيه من سامح شكري وزير الخارجية، استدعى السفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا صباح اليوم، بمقر وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك بالقاهرة.

تم إبلاغ سفيرة الدنمارك بالقاهرة باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كلية، وعلى كل الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك أخيرًا ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن يوم 25 يوليو الجاري، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك.

موقف مصر:

أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثًا مماثلة، لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائيًا وبما يتسق مع إدانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى، لحرق القرآن الكريم وأية نصوص أو رموز دينية مقدسة باعتباره عملًا شائنًا لا يحترم أديان الآخرين ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبي الأديان والثقافات المختلفة.

شدد السفير هاشم على أن استمرار تكرار تلك الأحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والديني بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة.