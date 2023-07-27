رئيسة البرازيل السابقة: التعامل بالعملات المحلية أولوية لبنك "بريكس" (شاهد)

أكدت رئيسة البرازيل السابقة ورئيس بنك بريكس الجديد، ديلما روسيف، أن التعامل بالعملات الوطنية هو من الأولويات الرئيسية لبنك بريكس، حيث وافق البنك على 98 مشروعا في دول بمقدار 35 مليار دولار أمريكي.

وقالت "روسيف" خلال كلمتها في القمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه يتم التعاون مع البنوك الإقليمية المختلفة، منها بنك إفريقيا للتصدير والاستيراد وغيره من البنوك التي تعمل في مجال التطوير الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت أن العالم من حولنا يواجه تحديات مختلفة، ولن نتمكن من ذلك دون سلام، والذي دونه لن يكون هناك استقرار، وبدون الاستقرار لن تكون هناك تنمية مستدامة، ولن يتمكن العالم من تحقيق أي مشاريع من شأنها تحسين ظروف الحياة.

وأكملت روسيف أن عددا من الدول الأفريقية تواجه أزمات الدين، وأزمات أخرى تخص المناخ، لذا فإن الاقتصاديات في الدول النامية باتت لاعبة فعاله: «البلدان المشاركين في البريكس تمثل 40% من سكان بلدان العالم، وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعود إلى دول البريكس».

السيسي يشارك في القمة الروسية الإفريقية

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.