الطفولة والأمومة يشارك في اختبارات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

شاركت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة كرئيس لإحدى لجان الاختبارات الخاصة بقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بالمشاركة في لجان الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج مثمنة الجهود العظيمة التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل.

وأشارت عثمان الى ان البرنامج يهدف الى تدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، حيث تم تصميم البرنامج لتنمية المهارات الإدارية والمهارات الشخصية والمعلومات القانونية والمالية والاقتصادية لدى الملتحقات بالبرنامج، لإعدادهن للمناصب القيادية بمختلف القطاعات، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تاهيل وتمكين المرأة، ويتماشى مع اهداف التنمية المستدامة الأممية.

كما يعمل البرنامج على تنمية مهارات الإدارة الحديثة لدى المتدربات، وتحفيز طرق التفكير المنطقي والإبداعي لديهن، ليصبحن أكثر تأثيرا في مناصبهن التنفيذية، عبر تقديم حزمة تدريبية نوعية مكثفة تشتمل على علوم أساسية، وعلوم اجتماعية وعلوم نظرية وعلوم تطبيقية.

ويستمر هذا البرنامج لمدة 10 أشهر، منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية، وشهر من التدريب الميداني في القطاعين العام والخاص، بإجمالي 223 يوما تدريبيا، تمر فيها المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف النظرية والتطبيقية.

وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على الجهود المبذولة في تدريب وتأهيل كوادر شابة لتحقيق مستقبل أفضل بسواعد أبنائنا، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب هذا الصرح التعليمي الكبير الذي يعد من اهم المنابر التدريبية في مصر.