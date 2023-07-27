حضري براونيز بيكان بالكراميل لضيافة المناسبات

براونيز بيكان بالكراميل من الوصفات الجديدة المميزة بمذاقها الرائع، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حلى البراونيز الشهي والطيب بجوز البيكان مع صوص الكراميل الطيب اللذيذ.

براونيز بيكان بالكراميل

مقادير براونيز بيكان بالكراميل

- دقيق : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الكاكاو : نصف كوب (مرّ)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- الجوز : حسب الحاجة (بيكان محمص)

- كراميل : حسب الرغبة

- حبيبات الشوكولاتة : حسب الرغبة

براونيز بيكان بالكراميل

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة مع السكر الأبيض والبني جيداً.

أضيفي البيض والفانيليا واخلطي ثم أضيفي المكونات الجافة وحركي بهدوء.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

انقلي الخليط إلى صينية مبطنة بورق الزبدة، وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية بالرف الأعلى، واتركيه بالفرن لمدة 15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، وأضيفي على الوجه حبيبات الشوكولاتة والكراميل واتركيه حتى يبرد ثم قطعيه وقدميه.