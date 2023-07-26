بأقل سعرات حرارية.. اصنعي بان كيك بالكرز للرجيم

بان كيك بالكرز للرجيم من أشهى الوصفات التي يحتاج إليها الجسم أثناء اتباع الحمية لقطعة من الحلويات، تتميز بأقل السعرات الحرارية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير بان كيك بالكرز للدايت، بخطوات سهلة ومذاق رائع.

بان كيك بالكرز للرجيم

مقادير كيك بالكرز للرجيم

- الزبدة : ملعقتان صغيرتان

- حليب : نصف كوب (قليل الدسم)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : نصف كوب (أسمر)

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : 5 غرام (مطحونة)

- كرز : كوبان (مجفف)

- لوز : ربع كوب (مقطع شرائح رفيعة)

بان كيك بالكرز للرجيم

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة.

2. وزعي ملعقة من الزبدة في صينية غير لاصقة صغيرة و أدخليها الفرن حتى تذوب ملعقة الزبدة.

3. ذوبي ملعقة الزبدة الأخرى وضعيها في وعاء ثم أضيفي للوعاء الحليب والبيض والفانيلا واخلطي.

4. أضيفي الطحين والسكر والملح و القرفة واخلطي المزيج حتى تتمازج المكونات.

5. في الصينية المجهزة سابقا وزعي حبات الكرز ثم أضيفي خليط البان كيك ثم وزعي اللوز الشرائح.

6. أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج.

7. اتركيها لتبرد لمدة 5 دقائق ثم قطعيها وقدميها ساخنة.