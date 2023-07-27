فيوتشر يصدم الزمالك بسبب عمر كمال عبد الواحد

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر لضمه إلى صفوف الفرسان البيضاء ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وطلبت إدارة نادي فيوتشر الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه مقابل التفريط في خدمات عمر كمال عبد الواحد، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي وجدت أن المقابل المادي مبالغ فيه.

وأكد الإعلامي محمد في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن عمر كمال يضع الزمالك في المقام الأول للانتقال له خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك حال الرحيل عن صفوف نادي فيوتشر.

وأضاف أن اللاعب يرى أن طريقة لعبه تتناسب كثيرًا مع أسلوب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسى في الساعة السادسة، مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الملك سالمان.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية: