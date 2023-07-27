السيسي وبوتين.. تاريخ حافل من اللقاءات لترسيخ الاستقرار والأمن بالمنطقة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرج، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر حريصة على تلبية الدعوة فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وكذلك التعاون على مستوى القارة الافريقية ، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين.

ويأتي لقاء السيسي وبوتين مع احتفال البلدين بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، موثقا تلك العلاقة الزيارات الثنائية بين الرئيسين على مدار السنوات الماضية، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

تاريخ اللقاءات بين السيسي وبوتين

وتعددت اللقاءات بين السيسي وبوتين منذ 2014 حتى عام 2023، حيث التقى الرئيسان ما بين مرة أو مرتين أو ثلاثة في كل عام.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الرئيس المصري ونطيره الروسي في 2014، تحديداً قبل الانتخابات الرئاسية، ولحقه اللقاء الثاني في نفس العام بعد انتخابات الرئاسة في أول زيارة خارجية للرئيس السيسي، حيث أجرى الرئيس السيسي أول زيارة لروسيا بعد توليه مقاليد الحكم، واستقبله خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحث الجانبان قضية مكافحة الارهاب حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود وتكثيف التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية قيام المجتمع الدولي بجهد جماعي لدحر الإرهاب والقضاء عليه كما بحثا أطر تنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

ثلاث زيارات جمعت السيسي وبوتين في عام واحد

وكان اللقاء الثالث في القاهرة، حيث جمع الرئيس السيسي مع نظيره الروسي في شهر فبراير عام 2015 في زيارة رسمية لمصر استمرت يومين، ووقع الرئيسان خلالها العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، وتطّرقت المحادثات إلى مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووجّه الرئيس الدعوة للجانب الروسي لزيادة حجم استثماراته في عدد من المجالات الحيوية من بينها مشروع المركز اللوجيستي للحبوب والغلال بدمياط، وكذا في قطاعات الطاقة والنفط والغاز وفي المجال الزراعي، مشيرًا إلى تحديد موقع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة عتاقة بخليج السويس.

السيسي يشارك في احتفالات أعياد النصر بروسيا

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم 9 مايو 2015 روسيا، للمشاركة في الاحتفال بالنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا في إطار متابعة النتائج التي تمخضت عنها الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس "بوتين" للقاهرة في فبراير 2015، فضلاً عن حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وفي 26 أغسطس 2015 التقي الرئيسان لأول مرة 3 مرات خلال عام واحد، حيث زار السيسي روسيا وعقد مباحثات مع نظيره الروسي في زيارة استغرقت 3 أيام، حيث ناقش الجانبان العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية بخاصة الأعمال الإرهابية التي تشهدها الساحة العربية والعالمية كما بحثا كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.

لقاء السيسي وبوتين في قمة العشرين

والتقى السيسي وبوتين بعد ذلك في الصين في 5 سبتمبر 2016 على هامش قمة العشرين، ثم بعد ذلك في قمة بريكس في 4 سبتمبر 2017.

الرئيس الروسي يزور مصر

وزار الرئيس بوتين مصر يوم 11 ديسمبر 2017، حيث استقبله الرئيس السيسي، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ناقشا خلالها تطورات الدراسات المشتركة التي يقوم بها الجانبان لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إنشاء منطقة لوجستية للصادرات المصرية في روسيا، وخلال الزيارة تم توقيع اتفاق بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي.

والتقيا الرئيسان مرة أخرى في سوتشي يوم 16 أكتوبر 2018، حيث زار الرئيس السيسي روسيا واستقبله خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما التقى السيسي مع كبار المسئولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين، والتقى الرئيس أيضًا مع تيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي و الذي يضم في عضويته دول روسيا، كازاخستان، قيرجستان، أرمينيا، وبيلاروسيا.

قمة "روسيا – إفريقيا"

وجاءت قمة "روسيا – إفريقيا" في عام 2019 أيضا ليعلن الرئيسان ترؤسهما للقمة سويا لأول مرة في تاريخ البلدين في 24 أكتوبر 2019.

وشهد عام 2020 اللقاء الأخير بين الرئيسين بوتين والسيسي، حيث التقيا على هامش قمة حول الأزمة الليبية في ألمانيا، قبل أن يلتقيا 26 يوليو 2023، على هامش فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.