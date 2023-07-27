استغاثة إلى وزير الكهرباء قبل وقوع الكارثة

تقدم اهالى منطقة ميت شماس بالجيزة، بشكوى عاجلة الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في شارع ماهر الحداد، والذي تسبب في تعطل الكهرباء في أكثر من خمسة شوارع بالمنطقة.

وجاء السبب وراء هذا الانقطاع، هو انفجار كابل كهربائي أرضي، والأمر المثير للقلق هو أنه لا توجد كابينة للكابل المذكور، مما يجعل المشكلة أكثر خطورة وتعقيدًا.

و هذا الانقطاع الطارئ في التيار الكهربائي يعرض المواطنين وخاصة الأطفال للخطر، حيث يصعب عليهم تحمل الحرارة الشديدة في ظل غياب التبريد والتهوية اللازمة.

كما أن العودة المفاجئة للتيار الكهربائي بعد الانقطاع، قد تؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية في المنازل والمؤسسات، مما يتسبب في خسائر مادية جسيمة للمواطنين.

كما ان وجود كابل أرضي معرض للانفجار اكثر من مرة يؤدي الي حدوث عواقب وخيمة سواء علي حياة الافراد او البيوت ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الكابل الأرضي المتضرر وتوفير كابينة مناسبة للحماية من هذا النوع من الحوادث المحتملة في المستقبل.

نطالب بتعزيز الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية في المنطقة، وضمان توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة للتأكد من عمل الشبكة بأمان واستقرار.

أناشد الوزارة بسرعة استجابة هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن لحماية سكان المنطقة وضمان استمرارية توفير الكهرباء بشكل مستمر وآمن.

علما بانه سبق التقدم بشكاوى تخص هذا الموضوع تحت رقم 4133530 ورقم 5523648 توقيعات عديده من أهالى منطقة مياةشماس عنهم ايمن محمد سيد امين ميت شماس – المنوات – مركز أبو النمرس بطاقة رقم قومي 27005302101438 تليفون 01006055008-01022909902