عاجل
بالقاهرة 41.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

استغاثة إلى وزير الكهرباء قبل وقوع الكارثة

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

تقدم اهالى منطقة ميت شماس بالجيزة، بشكوى عاجلة الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في شارع ماهر الحداد، والذي تسبب في تعطل الكهرباء في أكثر من خمسة شوارع بالمنطقة. 

txt

استغاثة من حجاج البري للشرطة السعودية بسبب مخيمات منى

وجاء السبب وراء هذا الانقطاع، هو انفجار كابل كهربائي أرضي، والأمر المثير للقلق هو أنه لا توجد كابينة للكابل المذكور، مما يجعل المشكلة أكثر خطورة وتعقيدًا. 

و هذا الانقطاع الطارئ في التيار الكهربائي يعرض المواطنين وخاصة الأطفال للخطر، حيث يصعب عليهم تحمل الحرارة الشديدة في ظل غياب التبريد والتهوية اللازمة.

كما أن العودة المفاجئة للتيار الكهربائي بعد الانقطاع، قد تؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية في المنازل والمؤسسات، مما يتسبب في خسائر مادية جسيمة للمواطنين. 

كما ان وجود كابل أرضي معرض للانفجار اكثر من مرة يؤدي الي حدوث عواقب وخيمة سواء علي حياة الافراد او البيوت ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الكابل الأرضي المتضرر وتوفير كابينة مناسبة للحماية من هذا النوع من الحوادث المحتملة في المستقبل. 

نطالب بتعزيز الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية في المنطقة، وضمان توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة للتأكد من عمل الشبكة بأمان واستقرار. 

أناشد الوزارة بسرعة استجابة هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن لحماية سكان المنطقة وضمان استمرارية توفير الكهرباء بشكل مستمر وآمن. 

علما بانه سبق التقدم بشكاوى تخص هذا الموضوع تحت رقم 4133530 ورقم 5523648 توقيعات عديده من أهالى منطقة مياةشماس عنهم ايمن محمد سيد امين ميت شماس – المنوات – مركز أبو النمرس بطاقة رقم قومي 27005302101438 تليفون 01006055008-01022909902

مواد متعلقة

بوتين: نعمل على إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الادني للقبول بالثانوية العامة لـ 235 درجة

مهرجان العلمين 2023| أحمد سعد في لقاء صيفي مع جمهوره الليلة

سياسي يكشف مردود لقاء السيسي وبوتين على الجانب الأمريكي

حضري بطاطس بالفرن على الطريقة المكسيكية

بوتين: شركاتنا تُطور حقول الغاز في مصر والجزائر وعدد من دول إفريقيا| فيديو

الجريدة الورقية