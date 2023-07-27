بوتين: ارتفاع صادرات روسيا الزراعية لإفريقيا لـ60% خلال 2023 رغم العراقيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم وضع عراقيل لصادرات الأسمدة الروسية إلى دول إفريقيا، ومع ذلك نمت التجارة في المنتجات الزراعية بنسبة 10% خلال العام الماضي، وبلغت نحو 7 مليارات دولار.

وأضاف بوتين، أنه خلال الفترة بين يناير 2023 ويونيو من العام الجاري ارتفعت نسب النمو التجاري بالمنتجات الزراعية بين روسيا ودول إفريقيا بنسبة 60%، وفي عام 2022 صدرت روسيا إلى إفريقيا 11 مليون طن منتجات زراعية، وفي الستة أشهر من العام الجاري صدرت نحو 10 ملايين طن منتجات زراعية رغم العراقيل.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص بلاده على تعميق الصلات التجارية والإنسانية مع دول إفريقيا، متابعًا: نجري العديد من النقاشات البناءة والمفيدة، ويتم دراسة أفكار جديدة بشأن مشاريع مشتركة جديدة مع الدول الإفريقية.

وتابع بوتين: قدرات إفريقيا بديهية للجميع، فمعدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة خلال السنوات العشرين الأخيرة تفوق المعدلات العالمية، وعدد سكان إفريقيا يقترب من مليار ونصف مليار نسمة، ويتزايد بشكل أسرع بالمقارنة مع آي مكان آخر في العالم.

سنعمل على توفير الدعم للدول الإفريقية

وأكد “بوتين” خلال كلمته بالقمة الروسية الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أننا سنعمل على توفير الدعم لـ الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية وصلت لـ 20 %، وأوكرانيا تورد 5%.

إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن

وأوضح أن إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن، والصادرات 47 مليون طن، وأن إنتاج روسيا كان 156 مليون طن من الحبوب، وهناك توريد من القمح وصل لـ 60 مليون طن.

وكشف أن التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.