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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

في اليوم الرابع عشر للموجة 21..

إزالة 44 حالة تعد على مساحة 28 فدان بالشرقية

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و 407 متر مباني و 28 فدان و12 قيراط و  8سهم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 24 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و 407 متر مباني و 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 28 فدان و12 قيراط و8 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أشار  محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

جانب من الحملات

 

 

 

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