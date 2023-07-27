استمرار أعمال الإصحاح البيئي والنظافة بالقصير

كلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، بمتابعة خطة الترصد الحشرى والقضاء على البؤر الناقلة للأمراض.

وقامت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، بالاستمرار فى تنفيذ خطة أعمال الرش و فحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة ومكافحة يرقات الباعوض والتوعية بمناطق حى الزهراء والعوينة القديمة و الخطارة والملاحة وخلف البنك الأهلي والسيول وشوارع جمال عبد الناصر والعروبة وأنور السادات.

المتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكافة الشوارع

كما كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير الادارات المعنية بالوحدة المحلية لمدنة القصير بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكافة الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والانارة، حيث جارى الاستمرار في تركيب الانترلوك بشارع الشيخ عبد الغفار.

وقام قسم النظافة بالوحدة المحلية لمدينة القصير والشركة المتعاقدة مع الوحدة برفع كافة المخلفات وكنس الاتربة اسفل الجزر الجانبية بشوارع الجمهورية والعاشر من رمضان وجامعة الدول العربية وكمال الدين حسين وبور سعيد والجمهورية وانور السادات ومناطق التقوى والامل وشنيشن والممشى الشمالى و جنوب المكثف والشاليهات والعديد من المناطق.



وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تقديم خدمات افضل للمواطنين و ظهور المدن بالشكل الحضارى

القصير

القصير

القصير