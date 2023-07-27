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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 9.6 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

تباين  أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس بين الارتفاع والانخفاض.

ربح  رأس المال السوقي للأسهم 9.6 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.179.2 تريليون جنيه

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوي 17324نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% 

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.05%

 

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