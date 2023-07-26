والد ثاني الثانوية الأزهرية مكفوفين: ابنى باحث جيد ومتطلع للمعرفة

قال والد الطالب بلال جمعة الثاني على الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي مكفوفين، إنه كان حريصًا على مساعدة نجله طول العام الدراسي والوجود معه طوال الوقت للمذاكرة وكذالك والدته.



وأضاف والد الطالب، أن ابنه يحفظ القرآن الكريم بالقراءت العشر، بجانب إجادته للغة الإنجليزية، وهو دائم التطلع والتصفح لكل ما هو جديد من حوله، ولم يتوقف طوال الوقت عن البحث والمعرفة.



شيخ الأزهر يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية ويعرب عن خالص تقديره لأسرهم:



وأجرى الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.



ومن المقرر أن يعتمد أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

