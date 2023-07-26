البنك الفيدرالي يرفع سعر الفائدة

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى عقب اجتماع السياسة النقدية المنعقد، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس)، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا إلى نطاق يمتد من 5.25% إلى 5.5%.

وجاء صدور هذا القرار بعد شهر من اتخاذ البنك المركزي الأمريكي وقف دورة الرفع التاريخية لأسعار الفائدة التي كان يقصد بها خفض معدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها خلال عقود.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تراجع معدلات التضخم بوتيرة منتظمة، وهو المعيار الذي يتحدد على أساسه احتمالية رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري من عدمه.

قرار الاحتياطي الفيدرالي:

ويبحث المستثمرون عن تفاصيل أخرى بخصوص الزيادة المحتملة التالية في الفائدة التي ربما يصدر قرار بشأنها خلال اجتماع سبتمبر أو نوفمبر المقبل، وربما يكون شهر يوليو هو آخر شهور تفعيل دورة التشديد النقدي.

ومن غير المحتمل إقرار زيادة ثانية في ديسمبر القادم، لكنها قد تصبح محتملة حال عودة معدلات التضخم للارتفاع جراء وقوع صدمة اقتصادية مفاجئة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي إلى 3% مقابل 4% خلال مايو الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أصدرها هذا الشهر.

ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن رفع سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم هو الأخير، على الرغم من أنهم حذروا من أن هذا المعدل، الذي يؤثر فى الكثير من القروض الاستهلاكية والتجارية، من المرجح أن يظل في ذروته حتى عام 2024.