مصر تملك مقومات فريدة في السياحة العلاجية.. وخطة لزيادة أعداد السائحين

أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أنه تم التركيز على المنتجات السياحية التي تشتهر بها مصر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من الأماكن والمقاصد التي يقصدها عدد من السائحين.

وقالت غادة شلبي، خلال لقاء لها في برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أن هناك زيادة في أعداد السائحين عن العام الماضي، إضافة إلى وجود خطة طموح لزيادة هذه الأعداد.

وتابعت نائب وزير السياحة، أنه من أجل زيادة أعداد السائحين لا بد من وجود طاقة فندقية كبيرة تستطيع أن تستوعب تلك الأعداد.

وتابعت: “مصر لديها مقومات متميزة في السياحة العلاجية والإستشفائية، ولكن لا بد من استغلالها بالشكل الأمثل”.

وكانت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة قد التقت بوفد من مجلس النواب الياباني برئاسة كيهارا مينورو رئيس اللجنة الدائمة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة فضلًا عن عدد من المسؤولين بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وذلك خلال زيارتهم لمصر والتي استمرت على مدار يومين.



ويأتي هذا اللقاء في إطار دراسة التعاون في مجالات السياحة وتطوير البنية التحتية في مصر وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها الوفد للاطلاع على التجارب السياحية في عدد من الدول التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية وتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات سياحية مختلفة والتي من بينها مصر.