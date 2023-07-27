اهتمام رئاسي بتطوير السياحة العلاجية.. ونتائج مذهلة تجدد الأمل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أن السياحة العلاجية في أوروبا قلت عن الماضي خاصة أن عدد من دول العالم أصبحت تلجأ لدول شرق اسيا

وأضاف "عوض تاج الدين "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك توجه رئاسي بالاستعانة بالخبرات التي تستطيع ان تطور من السياحة العلاجية.

وأضاف "مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية " أننا لدينا كوادر طبية ونتائج مذهلة ولدينا مراكز طبية عالمية ومركز القلب ، مشيرا إلي أن عمليات القلب التي تتم في مصر علي ملايين الحالات .

وتابع قائلا:" هناك بعض الحالات من السائحين تأتى لاستشفاء من المرض في الساحل الشمالي أو شرم الشيخ والغردقة ".

تتميز مصر بموقعها الجغرافي الفريد فهي في وسط الوطن العربي والعالم وتعتبر من أهم الوجهات العلاجية للسائحين القادمين من الدول العربية أو الاوروبية ، كما تتميز مصر بخبراتها الطبية المتعددة في جميع المجالات الصحية إضافة إلى أماكن الاستشفاء الطبيعية والأماكن الأثرية التاريخية التراثية والمناظر الطبيعية.

يوجد في مصر مئات العيون المعدنية والآبار الطبيعية الطبية الغنية بالعناصر المعدنية وعنصر الكبريت ذات درجات حرارة متفاوتة وبها عناصر شفائية أخرى مثل كربونات الصوديوم والماغنسيوم والحديد.

وتستخدم هذه الموارد المائية لأغراض الاستشفاء بها نسبة ملوحة ملائمة لمعالجة بعض الأمراض المختلفة كما يوجد بها آبار مياه عذبة صالحة للشرب ، وتمتلك مصر كثبان رملية تستوي في قيمتها مع أهمية المياه المعدنية من الناحية العلاجية وفيها عناصر مشعة تفيد في أمراض الروماتيزم وأمراض العمود الفقري.