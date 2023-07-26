المحاصيل الحقلية يعلن التوصيات الفنية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة 

واصل معهد المحاصيل الحقلية المرور على حقول المزارعين بجميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحر التى تمر بها البلاد ولتوعية المزاعين.

وأضاف الدكتور خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب ان التوصيات الفنية الخاصة بموجه الحرارة والتي تشهدها البلاد وتتلخص في تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا ، و الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

محصول الأرز



وبالنسبة لمحصول الأرز أوصى المعهد الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات

ووالاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفه عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة.

وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.

أما محصول فول الصويا فيجب الاهتمام الشديد بالري و عدم التعطيش والري في فترة المساء ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقيه بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات واضاف مدير المعهد ان الحالة العامة للمحاصيل الحقلية مطمئنه وجاري المتابعة بصورة يومية.