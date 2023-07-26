فرنسا تعتقل شخصًا هدد باغتيال رئيسة الوزراء

اعتقلت "الشرطة الفرنسية" شخصًا هدد بإنهاء حياة رئيسة الوزراء، "إليزابيث بورن"، حسبما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرجل البالغ 30 عامًا، من سكان بلدية كاريير سو بواسي في مقاطعة إيفلين القريبة من العاصمة باريس، إذ وجه رسائل عبر موقع الحكومة على الإنترنت تضمنت تهديدات، بما فيها بقطع حنجرة بورن.

تعاطي الكحول والفقر والصدمة النفسية:

واعترف الموقوف بأنه وجه التهديدات متأثرًا بالضغط النفسي على خلفية تعاطي الكحول والفقر والصدمة النفسية، جراء مقتل المراهق نائل ذي الأصول الأجزائرية على يد رجل شرطة أثناء محاولة توقيفه بضواحي باريس.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الرجل لم يبد المقاومة أثناء إلقاء القبض عليه، فيما لم يعثر على أي أسلحة في منزله.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم الخميس 27 يوليو.

وفي وقت سابق، كان الرجل قد وجه تهديدات إلى موظفي شركة تجارية، إذ عثرت الشرطة آنذاك على سكين كبير بعد تفتيش منزله.

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، بأن أهم أولويات حكومة بلاده في المرحلة الراهنة تتمثل في منح جيل الشباب مستقبلًا أفضل من خلال فرض النظام.

وعقد ماكرون لقاء تلفزيونيا تحدث فيه عن عدد من القضايا الأساسية التي تواجه حكومة بلاده في الوقت الراهن، مثل إصلاح نظام معاشات التقاعد وأحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا عقب مقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي والحكومة الجديدة.

وأشار ماكرون إلى أن قرار الاحتفاظ بإليزابيث بورن، كرئيسة للوزراء نابع من كفاءتها في العمل، خصوصًا خلال أزمة إصلاح نظام معاشات التقاعد، معتبرًا أن الحكومة تمضي قدمًا في برنامجها.

وتطرق المتحدث إلى محاولات السلطة التنفيذية لتطوير مشاريع اقتصادية وخدماتية من خلال تقديم نصوص قوانين حول الطاقة النووية وميثاق التعليم والقضاء.