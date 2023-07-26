اقرأ غدًا بالوفد.. احتياطي مصر من القمح آمن

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "احتياطي مصر من القمح آمن".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوزراء يتابع أكبر مجمع لإنتاج الفوسفوريك

اليوم.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

د. وجدي زين لدين يكتب: تعظيم سلام للمواطن

"الحقوق السياسية" و"الإدارة المحلية" في أولى الجلسات المغلقة للحوار الوطني

"السيسي" يشارك في القمة الروسية الإفريبقية بحضور 49 دولة

الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بتمزقه داخليًا

قواعد الإعارات الجديدة تربك الأهلي

الزمالك يختتم استعداداته للقاء المنستيري

احتياطي مصر من القمح آمن

زيادة الصادرات خطر على السوق.. الاكتفاء المحلي أولا