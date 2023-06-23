البنك المركزي.. حالات رفع وتثبيت سعر الفائدة خلال 2023

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

تثبيت سعر الائتمان

وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% ، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لكن سبقتها مرات عديدة.

وكان البنك المركزى، قرر في اجتماع 30 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة، بينما قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعي 2 فبراير و 18 مايو من العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماع الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

الإيداع والإقراض لليلة واحدة

بينما قررت في اجتماع الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وقررت اللجنة في اجتماع الخميس 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.