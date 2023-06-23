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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

البنك المركزي.. حالات رفع وتثبيت سعر الفائدة خلال 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

تثبيت سعر الائتمان

وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% ، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لكن سبقتها مرات عديدة.

وكان البنك المركزى، قرر في اجتماع 30 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة، بينما قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعي 2 فبراير و 18 مايو من العام الجاري.

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البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماع الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

 الإيداع والإقراض لليلة واحدة 

بينما قررت في اجتماع الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وقررت اللجنة في اجتماع الخميس 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

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