أحمد موسى: "أعداء الوطن يشنون حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية" (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعداء الوطن يشنون حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية، وأن البعض يردد أشياء غير صحيح، منها أن الدولة تريد دولار، وهذا الأمر غير صحيح.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه " على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدي البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر من أكبر الدول التي تواجه الفساد وغسل الأموال، وهناك وحدة مسؤولة في البنك المركزي عن غسل الأموال، مشيرًا إلى أن كل بنك لديه معلومات كاملة عن العملاء.

ولفت أن البنك المركزي واضح في كل إجراءاته مع كل البنوك بشأن إيداع الأموال، وكل شخص يقوم بوضع الدولار في البنك يكون هدفه الحصول على الفوائد.

وأشار إلى أن هناك جهاز تابع لوزارة العدل، وهو جهاز الكسب غير المشروع، هذا الأمر لا يوجد في دول كثيرة، مؤكدًا أن الدولة لا تقبل بالفساد، وهناك محاكمات لمن يقوم بالكسب غير المشروع.

جهاز الكسب غير المشروع يواجه حالات الثراء الفاحش:

وتابع أحمد موسى: "جهاز الكسب غير المشروع يواجه حالات الثراء الفاحش، وهناك وحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".