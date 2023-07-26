بعائد 27% مقدمًا.. تفاصيل الشهادات الدولارية الجديدة من البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية جديدة "الأهلي بلس والأهلي فورًا" بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات.

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة شراء شهادة ادخار الأهلي بلس، الأهلي فورًا، من خلال فروع البنك المنتشرة كافة بأنحاء الجمهورية وقنوات الاتصال البديلة، وتطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا عبر الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

شهادة الأهلي بلس:

الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" وتبلغ فئات الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7٪؜ ويصرف العائد بالعملة ذاتها ربع سنويّ، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

أشار البنك إلى أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

شهادة الأهلي فورًا:

الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورًا" وتبلغ فئات الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدَّمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

الشهادات الدولارية الجديدة من البنك الأهلي المصري

موعد شراء الشهادات الدولارية من البنك الأهلي المصري:

عن موعد شراء الشهادات الدولارية، أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة شراء الشهادات اعتبارًا من اليوم الاربعاء 26 يوليو 2023 من خلال فروع البنك كافة أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وأيضًا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، مشيرًا إلى أنه يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضًا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحًّا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه.

يمكن شراء الشهادات من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرفنا داخل جمهورية مصر العربية أو من خلال خدمة الأهلى نت / الأهلى موبايل عن طريق الضغط على "الودائع/الشهادات/الأوعية الادخارية" ثم الضغط على "إصدار الودائع/الشهادات/الأوعية".