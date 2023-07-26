الثانية على الثانوية الأزهرية لـ"الوفد": لم أتخيل بأنني سأكون من أوائل الجمهورية

أكدت الطالبة حبيبة حمدي الحاصلة على المركز الثاني في القسم الأدبي “الثانوية الأزهرية” على مستوى الجمهورية بأن حصولها على هذه النتيجة ثمرة لكل المجهود الذي قامت ببذله هي وأسرتها خلال الفترة الماضية كما أنها لم تتخيل أنها ستكون من الأوائل ولكن بفضل الله حصلت على المركز الثاني.

الطالبة حبيبة حمدي توجه الشكر لوالديها:

ووجهت الطالبة حبيبة حمدي في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية الشكر أولًا لله عز وجل ومن ثم والداها اللذان قدما لها كل الدعم المادي والمعنوي من خلال كافة الظروف المتاحة لتشجيعها على المذاكرة وتوقعاتهم بأنها ستكون من الأوائل.

حبيبة حمدي الحاصلة على المركز الثاني في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

وأضافت الطالبة حبيبة حمدي الحاصلة على المركز الثاني في القسم الأدبي “الثانوية الأزهرية” على مستوى الجمهورية بأنها إلى الآن لم تحدد أي كلية ستلتحق بها بعد ترتيبها على مستوى الجمهورية مشيرة بأن جميع الكليات تقوم بالتوصيل للقمة.

حبيبة حمدي الحاصلة على المركز الثاني في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

وفي السياق ذاته هنأ شيخ الأزهر الشريف معالي الدكتور أحمد الطيب أوائل الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023، حيث شكرهم على ما بذلوه هم وأسرهم حتى تفوقوا ووصلوا إلى أوائل الجمهورية، بل وتمنى لهم مستقبلًا مليئًا بالنجاح والتوفيق بإذن الله.