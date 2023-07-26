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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تسول عبر فيسبوك .. بلاغ ضد يوتيوبر شهير

النيابة العامة
النيابة العامة

تباشر نيابة المحلة الكبري، التحقيق فى  البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد يوتيوبر يدعى المحلاوي لقيامه بالتسول عبر منصات التواصل الاجتماعي وسب النساء. 

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وجاء في البلاغ رقم 3956 لسنة 2023 إداري ثان المحلة أن المدعي عليه امتهن الخروج عبر المنصات التي يمتلكها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال وسب عرض النساء وكل من يتصدى له يخرج عليه بأي ادعاء للنيل منه لإسكاته.

ووضع قانون العقوبات المصري المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، فى زمرة المؤتمنين على المال العام، لذلك نظم عملية جمع التبرعات، والحفاظ على المقدرات الخاصة بتلك المنشآت.

ووضع ضوابط حازمة في التصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بها، وجعل إهدار تلك الأموال مثل إهدار الموظف العامل في القطاع الحكومي كما نصت المادة 119 من قانون العقوبات.

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