برنامج "المعلوماتية الحيوي" بجامعة كفرالشيخ يستقبل عدد من طلاب الثانوية العامة 2023

برنامج "المعلوماتية الحيوي" في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفرالشيخ يستقبل عدد محدود من طلاب الثانوية الع

تستقبل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعه كفرالشيخ دفعة جديدة للدراسة في"برنامج المعلوماتية الحيوي" ، وذلك ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، وإشراف الدكتور أسامة أبو سعده عميد الكلية ،

وأوضح منسق برنامج المعلوماتية الحيوية في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعه كفرالشيخ الدكتور احمد العشري أن البرنامج يعد خريجًا متميزًا، لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

وأضاف أن مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات يحصل الطالب علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصص المعلوماتية الحيوي ، والبرنامج الخاص ليس توزيع جغرافي متاح لجميع المحافظات. ثانوي عام فقط 2023 لطلاب شعبة "علمي علوم وعلمي رياضة" ، ولا يوجد امتحان قدرات، "فقط يدرس طلاب علمي علوم مادة رياضيات وطلاب علم رياضة مادة أحياء" ، ويدرس طلاب علمي علوم وعلمي رياضه نفس المنهج ، ويتم دراسة مفاهيم المعلوماتية الحيوية بالمجال الطبي وصناعة الأدوية والأجهزة الموجودة في المستشفيات.

ونوه الدكتور العشري إلى أن لوائح الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة ، وسيتم تحديد درجات القبول في البرنامج بعد ظهور تنسيق قطاع الحاسبات والمعلومات، و يقبل القسم طلاب الثانوي العام بشعبتي علم علوم وعلم رياضة وطبقا للحد الأدنى لقطاع الحاسب والمعلوماتية.

وأكد الدكتور العشري، أن الكلية بها معامل متخصصة فريدة "معمل المعالجات الدقيقة – معمل الشبكات المتخصصة – معمل الوسائط المتعددة" ومعامل كمبيوتر، وجميعها بأعلى المواصفات، وتهتم الكلية بالمجال العملي والمشاريع البحثية التي تخدم مجالات العمل في تخصص المعلوماتية، و تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة والإداريين. وكذلك يتم التدريس من خلال التعاون و الشراكة مع كليات الطب و الصيدلة و الطب البيطري و العلوم لتدريس المقررات المتخصصة و الخاصة بالقطاع الطبي بالبرنامج.

وأشار منسق برنامج المعلوماتية الحيوية في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعه كفرالشيخ الدكتور احمد العشري، إلى مشاركة الكلية بعدد من مشاريع التخرج لطلاب المعلوماتية الحيوية في العديد من المنافسات وحازت علي مركز متقدمة .