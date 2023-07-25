أزهر سوهاج يستعد لإعلان نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية

التقى صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الموافق الموافق 25 من شهر يوليو 2023م، مسئولي تلقي طعون الشهادة الثانوية الأزهرية، خلال ورشة العمل التي نظمتها المنطقة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، وذلك في إطار استعدادات المنطقة لنتائج الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022/2023م.

وخلال اللقاء الذي حضره إبراهيم عبدالرؤوف، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وطارق محمد، مدير مركز المعلومات بالمنطقة، أكد رئيس المنطقة بضرورة العمل على تيسير الإجراءات على الطلاب وأولياء أمورهم، وتذليل العقبات، مشددًا على التعامل برفق ولين في المقام الأول ومراعاة الظروف النفسية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

ومن المقرر أن يكون بكل إدارة تعليمية لجنة مشكلة تضم مسئول مالي، وعضو وحدة معلومات، ومعلم حاسب آلي، وستبدأ عملها عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية، وذلك تنفيذًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الواردة في هذا الشأن.

وتناولت ورشة العمل طريقة عمل المنظومة في تلقي الطعون، وتعريف المكلفين بكل لجنة بالأعمال المسندة إليهم، على أن يكون اتصال لجان الإدارات مع المنطقة مستمرًا، وضرورة العمل على إزالة أية عقبات.