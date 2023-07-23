موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية الازهرية 2023 عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

وتظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 إلكترونيًا على بوابة الأزهر الإلكترونية حيث يستعلم من خلالها الطلاب عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، وفي اليوم التالى لإعلان النتيجة يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في المعاهد.

وبالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، سيبدأ قطاع المعاهد الأزهرية في أعمال امتحانات الدور الثاني، وذلك لإعطاء الوقت الكافي لإتمام أعمال التنسيق الإلكتروني لقبول الطلبة بالكليات والمعاهد، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر للعام الجامعي 2022/2023 من هنـــــــــــــا.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

تنسيق العام الماضي لقبول الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية بالكليات والمعاهد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

مع بداية العد التنازلي لإعلان موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، نقدم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في السطور التالية:

- يتطلب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدخول بشكل أساسي على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــا.

- يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف.

امتحانات الثانوية الأزهرية

- يضغط الطالب على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والتي سيتم تفعيلها بعد إعلان ظهور النتيجة ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس

- ثم الضغط على عرض النتيجة وسيتم تحميلها في ثوانٍ قليلة.