بعد نجاح بيت الروبي .. التفاصيل الأولي لفيلم كريم عبد العزيز الجديد (خاص)

علمت بوابة الوفد من مصادر خاصة، بأن تعاقد النجم كريم عبد العزيز على بطولة فيلم جديد بعنوان مبدئي "لعب عيال"، ومن إخراج طارق العريان، ومن المقرر بدء تصويره في ديسمبر المقبل.

يتصدر فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز، شباك التذاكر، منذ بداية عرضه في 21 يونيو الماضي، وحقق أرقام قياسية بإيرادات اقتربت من 110 مليون جنيه، خلال 34 يوم بدور العرض السينمائي.

كريم عبد العزيز

واحتل فيلم بيت الروبي حالياً المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما خلف فيلم كيرة والجن الذي يتصدر الترتيب بـ 120 مليون جنيه، حصدها بالعام الماضي 2022.

وشارك كريم عبد العزيز في بطولة فيلم بيت الروبي كل من النجم كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

بيت الروبي يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، يهدف إلى إظهار إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها الكبير في حياتنا، ويجسد كريم عبدالعزيز خلاله شخصية إبراهيم الروبي الذي يعمل أستاذ جامعي ويتحول إلى إنفلونسر مع تتابع الأحداث.

وتظهر نور اللبنانية بدور زوجة كريم عبدالعزيز وهي دكتورة أمراض نسا، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية شقيقه ويملك صاحب مركز تجميل ضمن الأحداث.

وفي سياق آخر يصور النجم كريم عبدالعزيز في الفترة الحالية لمسلسله الجديد الحشاشين، الذي ينافس به الموسم الرمضاني القادم 2024، ويضم في بطولته فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، ميمي جمال، إسلام جمال، وآخرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

ويجسد الفنان كريم عبد العزيز في المسلسل شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية "القتل على حين غرة" أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره.

وتأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.