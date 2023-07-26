صافرات الإنذار تدوي في مُعظم أنحاء أوكرانيا

أظهرت "خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية"، دوي صافرات الإنذار مُعلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في معظم أنحاء البلاد والعاصمة كييف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من نهار اليوم الأربعاء، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق أوديسا وميكولايف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وسومي وبولتافا.

وفي حوالي الساعة 17:56، انطلق إنذار الغارات الجوية في مناطق كييف وكيروفوغراد وتشيركاسي وتشرنيغيف وجيتومير وفينيتسا في أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واستهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الحين الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

دخول موانئ أوكرانيا:

من ناحية أخرى، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، أنه لن تجرؤ أي سفينة شحن على دخول موانئ أوكرانيا في البحر الأسود بعد انتهاء صفقة الحبوب.

وقال بودولاك: "لن يجرؤ أي بلد على إرسال سفنه إلى موانئ أوكرانيا. وهذه ليست مسألة سفن، إنها مسألة شركات تأمين".

وصرح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في 17 يوليو بأن الشركات التي تمتلك السفن يُزعم أنها أبلغت كييف باستعدادها لمواصلة توريد الحبوب من الموانئ الأوكرانية إذا وافقت أوكرانيا وسمحت تركيا بمرور سفنهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.

ويأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به.