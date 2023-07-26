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الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ماس كهربائى يشعل النيران داخل مدرسة دولية بالتجمع الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة ، إلي عدم وجود شبهه جنائية فى حريق نشب داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول ، دون وقوع إصابات

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حريق هائل يندلع في مول دبي بمطروح

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السيطرة على حريق داخل مبنى الإذاعة القديم

وأشارت التحريات الأولية ان سبب الحريق لماس كهربائى بكرفان خشب أعلي سطح المبنى

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح مبنى مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومه بسيارتى إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات


وفى سياق اخر قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، بقبول المعارضة المقدمة من اللاعب إسلام جابر، على حبسة سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وأصدرت قرار براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه.

كانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، فى وقت سابق، اللاعب فى القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف، وتم تحديد الجلسة السابق ذكرها

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

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