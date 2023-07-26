حريق هائل يندلع في مول دبي بمطروح

شهد مول دبي التجاري بشارع الإسكندرية في وسط مدينة مرسى مطروح حريقاً هائلاً، وتُكثف سيارات الإطفاء حالياً جهودها لإخماد الحريق.

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وعلى الفور، هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق للسيطرة على ألسنة النيران والادخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

حريق يلتهم محال مول تجاري بمطروح

وسارعت القيادات الأمنية والتنفيذية بالتوجه لمكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومتابعة عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

كما أغلقت إدارة مرور مطروح شارع الإسكندرية من المستشفى العام حتى تقاطعه مع شارع الثانوية العسكرية، تجري أعمال البحث والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق، وحصر عدد المصابين.

وفي وقتٍ سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شقة سكنية بعين شمس دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المحاورات.

وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية وتبين احتراق معظم محتويات الشقة فى الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان أسباب الحريق والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق؛ منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.