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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جورجي جيسوس: هدفنا التتويج ببطولة كأس ملك سلمان

جورجى جيسوس
جورجى جيسوس

تحدث  البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل  لقاءأهلى طرابلس الليبي  في الجولة الأولى بدور المجموعات  بالبطولة العربية .

 

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أكد جورجي جيسوس خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل مباراة أهلى طرابلس، على أهمية بطولة  كأس الملك سلمان  في شقين ، الشق الأول  عدم تحقيق الفريق البطولة منذ 9 سنوات  المرحلة الثانية مرحلة سوف تكون البطولة برافه أخيره  للموسم الرياضي الجديد .

أشار جيسوسي إلى :" شعرت في يوم من الأيام بعودتي للفريق؛ كوني وجدت الكثير من مشاعر الحب من النادي وجماهيره.. والهلال في داخلي وآمل أن نحقّق أهدافنا"

 

أضاف :" الزعيم كامل تركيزه خلال فترة  المعسكر  الحالية للبطولة العربية  وهدفه بالتتويج بالبطولة ".

أتم حديثه :"  بطولة العربية تعد  من ضمن أهدافنا  وتأتي بفترة مناسبة مع بداية الموسم للوقوف والتركيز للتطوير وتحقيق أهدفنا في البطولة".

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