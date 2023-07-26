جورجي جيسوس: هدفنا التتويج ببطولة كأس ملك سلمان

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل لقاءأهلى طرابلس الليبي في الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة العربية .

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أكد جورجي جيسوس خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل مباراة أهلى طرابلس، على أهمية بطولة كأس الملك سلمان في شقين ، الشق الأول عدم تحقيق الفريق البطولة منذ 9 سنوات المرحلة الثانية مرحلة سوف تكون البطولة برافه أخيره للموسم الرياضي الجديد .

أشار جيسوسي إلى :" شعرت في يوم من الأيام بعودتي للفريق؛ كوني وجدت الكثير من مشاعر الحب من النادي وجماهيره.. والهلال في داخلي وآمل أن نحقّق أهدافنا"

أضاف :" الزعيم كامل تركيزه خلال فترة المعسكر الحالية للبطولة العربية وهدفه بالتتويج بالبطولة ".

أتم حديثه :" بطولة العربية تعد من ضمن أهدافنا وتأتي بفترة مناسبة مع بداية الموسم للوقوف والتركيز للتطوير وتحقيق أهدفنا في البطولة".