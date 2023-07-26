عاجل
ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية سيدة تتصدى لمتطرفين حاولوا إحراق نسخة من المصحف بالدنمارك (فيديو)
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صفقات الميركاتو الصيفي تٌزين قائمة الهلال السعودي للبطولة العربية

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمى، عن قائمة الفريق التى تخوض بطولة كأس ملك سلمان للأندية "البطولة العربية" يوم الخميس  القادم.

txt

تقارير: الأهلي يسمح لعلي معلول بالرحيل إلى الهلال السعودي

txt

عرض الهلال يقنع عائلة مبابي بالانتقال للسعودية

جاءت قائمة الهلال السعودي الرسمية للبطولة العربية

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد أبو راسين
  • الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، محمد جحفلي
  • الوسط: روبن نيفيز، أندي كاريلو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ميشيل ديلجادو
  • الهجوم: عبد الله الحمدان، عبد الله رديف

موعد مباراة الهلال السعودي و الأهلى الليبي

يستهل الهلال السعودي  بطولة العربية أول مواجهاته  لمباراة أهلى طرابلس الليبي إستعدادُا للجولة الأولى  في كأس ملك سلمان للأندية .

الصورة

مواد متعلقة

الدول رقم 29 في إفريقيا..غانا تلغي عقوبة الإعدام

حريق هائل يندلع في مول دبي بمطروح

الهلال السعودي فى الصدارة.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة بالبطولة العربية

الجريدة الورقية