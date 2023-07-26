صفقات الميركاتو الصيفي تٌزين قائمة الهلال السعودي للبطولة العربية
أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمى، عن قائمة الفريق التى تخوض بطولة كأس ملك سلمان للأندية "البطولة العربية" يوم الخميس القادم.
جاءت قائمة الهلال السعودي الرسمية للبطولة العربية
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد أبو راسين
- الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، محمد جحفلي
- الوسط: روبن نيفيز، أندي كاريلو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ميشيل ديلجادو
- الهجوم: عبد الله الحمدان، عبد الله رديف
موعد مباراة الهلال السعودي و الأهلى الليبي
يستهل الهلال السعودي بطولة العربية أول مواجهاته لمباراة أهلى طرابلس الليبي إستعدادُا للجولة الأولى في كأس ملك سلمان للأندية .