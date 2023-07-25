اتهام ارتفاع درجة الحرارة .. تفاصيل حريق بالمبنى الإداري لاتحاد نقابات المهن الطبية

سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة القاهرة، على حريق بالمبنى الإداري الجديد لاتحاد نقابات المهن الطبية، بشارع قصر العيني.

بسبب ارتفاع درجة الحرارة .. تفاصيل حريق بالمبنى الإداري لاتحاد نقابات المهن الطبية

كانت البداية عندما نشب حريق بسطح المبنى الإداري الجديد، لاتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب شدة الحرارة الشمس المسلطة على مادة اسمها الفل.

كما تستخدم مادة الفل في بناء المبنى الخاص بالإدارة الجديدة لاتحاد نقابات المهن الطبية، ويوجد بعض منها أعلى العقار، وبتواجد هذه المادة أعلى المبني الإداري الجديد لاتحاد نقابات المهن الطبية وتسليط ضوء الشمس المصحوب بالحرارة العالية تسبب في نشوب حريق أعلى المبنى.

حريق بسطح المبنى الإداري

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغا مفاده نشوب حريق في المبنى الإداري الجديد لاتحاد نقابات المهن الطبية.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسارات الإطفاء وخزانين مياه كبيرين إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني لتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة والتعامل مع الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحريق.

رفض استئناف الفنان أحمد عز

كما رفضت محكمة استئناف عالي الأسرة، الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألفا و410 جنيهات استرلينية قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة، عن العام الدراسي 2020-2021.

و قد قضت محكمة أسرة مدينة نصر ، بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها استرلينيا قيمة المصروفات الدراسية.

وألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لـ توأم زينة.

وكان المستشار معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، قد أقام دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية لـ التوأم من الفنان أحمد عز، حيث قدم، خلال نظر الدعوى في أول درجة، مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلمي الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وطالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز يطالب بتخفيض قيمة النفقة، ويأتي ذلك للمرة الثالثة التي تعرض فيها المحكمة على الفنان أحمد عز والفنانة زينة التصالح فيما بينهما؛ حيث أجلت المحكمة نظر الدعوى لإعلانهما.

وكشف دفاع الفنانة زينة، تفاصيل جديدة في الدعوى المقامة منها ضد الفنان أحمد عز في أزمتهما الشهيرة بدفع مصاريف دفع متجمد أجر السكن، وحضانة لطفلي الفنانة زينة.

موكدا أن أجر مسكن حضانة تم الحكم فيه بـ 25 ألف جنيه شهريًا للصغيرين.