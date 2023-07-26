الدول رقم 29 في إفريقيا..غانا تلغي عقوبة الإعدام

قررت دولة غانا، من إلغاء عقوبة الإعدام، مما يجعل البلاد هي الأحدث من بين الكثير من الدول الإفريقية التي تحركت لإلغاء عقوبة الإعدام فى السنوات الأخيرة.

صوت البرلمان الغاني، علي إلغاء عقوبة الإعدام، علي أن يعدل مشروع القانون الجديد “الجرائم الجنائية”، في الولاية لاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة.

في انتظار تصديق الرئيس نانا أكوفو، على القانون ليصبح سارى المفعول، وفقًا لتقرير لجنة برلمانية.

ولم يعدم أي شخص في غانا منذ عام 1993، على الرغم من أن 176 شخصًا كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حتى العام الماضي، وفقًا لمصلحة السجون في غانا.

قال فرانسيس كزافييه سوسو، عضو مجلس النواب في غانا: "إن تقدم كبير في سجل حقوق الإنسان، مؤكدًا بأنهم أجرو أبحاث لمراجعة الدستور إلي استطلاعات الرأي وكلها تظهر أن غالبية الغانيين يريدون إلغاء عقوبة الإعدام".

غانا هي الدولة رقم 29 التي تلغي عقوبة الإعدام في إفريقيا، والدولة رقم 124 على مستوى العالم، وفقًا لمشروع عقوبة الإعدام، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن قالت إنها عملت جنبًا إلى جنب مع شركاء في غانا للمساعدة في تغيير القانون.

غينيا الاستوائية وسيراليون وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا هي من بين أحدث الدول الإفريقية التي أنهت عقوبة الإعدام في العامين الماضيين.