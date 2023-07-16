طرد أكثر من 500 بوركيني من غانا

كشفت السلطات في بوركينا فاسو، عن رجوع أكثر من 500 بوركيني من بينهما أطفال ونساء إلي البلاد، بعد طردهم من غانا.

وزيرة التضامن الوطنى

قالت ناندي سوم ديالو، وزيرة التضامن الوطنى، إنهم استقبله العائدون من غانا في ثلاث مناطق مختلفة علي طول الحدود، مؤكدة بأن السلطات الغانية طردت هؤلاء دون تقديم أي معلومات رسمية.

وزارة الإقليمية واللامركزية والأمن في غانا

أعلنت وزارة الإقليمية واللامركزية والأمن في غانا، عن ترحيل 250 شخصًا من بينهما 35 رجلًا و85 امرأة و130 طفلًا من الأراضى الغانية إلي بلدة داكولا في منطقة وسط الجنوب.

وأضاف بيان الوزارة، أن هؤلاء الأشخاص يؤكدون أنهم لم يتمكنوا، من جلب أغراضهم، ولا أخذ وثائقهم الإدارية، مؤكدًا بأن وفدًا حكوميًا توجه إلي داكولا لمتابعة الأمر.

وقال بوريما سوداوغو، حاكم منطقة الجنوب الغربى، إن 200 شخصًا متواجدون في أويسا، وهي بلدة حدودية أخرى، تبعد 200 كم غرب داكولا.

شهدت دولة بوركينا فاسو، هجوم مسلح شمال وغرب البلاد، نتج عنه مقتل 22 مدنيًا، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

كشفت الأجهزة الأمنية في الدولة، أن القتلي كانوا مدنيون متطوعون في الجيش، و تعرضت قرية كوغسابلوغو الواقعة قرب بولسا، أكبر مدن ولاية نامنتنغا، شمال البلاد لهجوم الجمعة نفذته مجموعات مسلحة.

وقالت الأجهزة، إن حصيلة القتلي 16 شخصًا من المتطوعين للدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

وأشارت إلى أن المهاجمين أحرقوا كذلك منازل وعربات ودرّاجات نارية، إضافة إلى السوق، مضيفة أن مصدرا أمنيا دعا إلى «تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية نامنتنغا التي تشهد تصاعداً للهجمات».

وأفاد مصدر أمني آخر أن هجوماً ثانياً وقع في اليوم نفسه في منطقة فو بولاية هويت، غرب البلاد، مخلفا أربعة قتلى من المتطوعين من قرية كييباني في هذا الهجوم.

كشف العقيد سيلستين سيمبوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، عن مقتل أحد عناصر الدرك في بوركينا فاسو، خلال هجوم علي فريق من الجيش على محور كايا دوري شمال وسط البلاد، علاوة عن تحييد إرهابيين.

وقال سيمبوري، إن تعرضه سرب الأمن والطرق التابع للدرك الوطني ووحدة الهندسة العسكرية ومجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، علي هجوم استهدف مواقعهم في كايا، محور دوري قرب جسر ناري وسط البلاد.

وأضاف أن قتل مع لا يقل عن عشرة إرهابيين، والوحدات التي اتخذت إجراءات المهاجمين بسرعة كبيرة ألحقت بهم خسائر فادحة، وأجبرتهم علي الفرار.

وأوضح علي تمكنه من العثور علي أسلحة وذخائر وسيارات بكميات ضخمة، مشيرًا إلي أن راح ضحية أحد رجال الدرك حياته خلال المعارك.

وأشار إلي أن خلال المعارك، قاموا باجلاء اثنان من رجالة الدرك، والمصابيين يتلقون العلاج، موضحًا باستمرار العمليات الأمنية في المنطقة.

ونفذت القوات المسلحة في بوركينا فاسو، عمليات قتالية عديدة لمحاربة الإرهاب، تحديدًا في منطقتي بام سيسيلي واوهيجويا، واسفرت العمليات عن تحييد عشرات الإرهابيين واستعادة أسلحة قتالية.

تشهد دولة بوركينا فاسو، انعدام الأمن المتزايد منذ 2015 حتي الأن، وشهدت البلاد الاسبوع الماضي حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

لقي ما لا يقل عن خمسة عشر مدنيا مصرعهم ، الأحد الماضي ، في هجوم إرهابي على محلية كومبينجا بشرق بوركينا فاسو قرب توغو وبنين ، بحسب مصادر أمنية محلية.

ارتفع عدد النازحين بسبب الهجمات الإرهابية في البلاد من 1.9 مليون في 28 فبراير 2023 إلى 2 مليون شخص في 31 مارس ، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المجلس الوطني للإغاثة وإعادة التأهيل في حالات الطوارئ (SP / CONASUR).