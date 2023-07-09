مباحثات سورية إيرانية في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية

بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور، اليوم الأحد، مع معاون وزير النفط الإيراني وحيد رضا زيدي فرد، وعدد من ممثلي الشركات الإيرانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية بما يحقق مصالح البلدين.

سوريا وإيران

وبحسب وكالة العربية السورية للأنباء(سانا)، ناقش المجتمعون إمكانية التعاون والاستفادة من خدمات الشركات الإيرانية المتخصصة في مجالات النفط والغاز حسب الاحتياجات المطلوبة في سوريا، نظرًا لإمكانياتها المميزة في هذا المجال.

وأكدوا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتركيز على فرص الاستثمار المتاحة في سورية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

وأشار قدور إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النفط في تحقيق نتائج مثمرة، لافتاً إلى أهمية التعاون في مجال التدريب لتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة بشكل أفضل.

من جهته أعرب معاون وزير النفط الإيراني عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تربط بين سوريا وإيران، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة لسوريا في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

يُذكر أن إيران تدعم بقوة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اقتصاديا وعسكريا في تصديها للجماعات المتطرفة منذ عام 2011.

مباحثات بين تركيا وروسيا حول صفقة الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".

ومنعت روسيا تصدير الحبوب من أوكرانيا لعدة أشهر بعد غزوها في فبراير من العام الماضي. ثم تم التوصل، في منتصف عام 2022، إلى اتفاق بين الطرفين المتحاربين، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وبعد ذلك ، تم شحن الحبوب الأوكرانية مرة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، تم تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين في منتصف مايو ،مصحوبا بمطالبة موسكو بتسهيل صادراتها الآن.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية التمديد في منتصف يوليو الجاري، هددت روسيا بعدم تجديد الاتفاق.