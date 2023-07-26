رضا سليم في الأهلي مقابل 2 مليون و200 الف دولار

أصبحت صفقة انتقال اللاعب المغربي رضا سليم من فريقه الحالي الجيش الملكي إلي الأهلي المصري على وشك التمام .

واكدت تقارير صحفية مغربية أن إدارة الجيش الملكي وافقت علي إنتقال اللاعب إلي صفوف الأهلي المصري مقابل 2 مليون و 200 ألف دولار.

وستكون مدة عقد رضا سليم مع الأهلي هي خمس مواسم قادمة، وذلك في عقد طويل الأمد.

وسيحصل رضا سليم على 750 ألف دولار في الموسم الأول و850 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسمين الثالث والرابع ومليون و50 ألف دولار في الموسم الخامس.

يذكر أن توصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي للتعاقد مع اللاعب رضا سليم في الموسم المقبل.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة للتعاقد م رضا سليم خلال الساعات الماضية وشهدت المفاوضات تقارباً في وجهات النظر.



ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن صفقة رضا سليم في الساعات القادمة ليصبح ثاني صفقات الموسم الجديد بعد إمام عاشور.



الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور



وكان النادي الأهلي قد أعلن عن إنضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.