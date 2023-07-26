حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمحيط مساكن الإيواء بأسيوط

بواسطة معدات الانقاذ السريع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة تراكمات القمامة كافة والمخلفات الصلبة بمحيط مساكن الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بنطاق قرية منقباد بالتنسيق بين وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة والوحدة المحلية لمركز أسيوط، مؤكدًا استمرار وتكثيف حملات النظافة التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإنقاذ السريع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة كافة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى حسب خطة العمل التي وضعتها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات العامة بمختلف القطاعات لتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتًا إلى تقديمه لسبل الدعم كافة وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم.

وجَّه محافظ أسيوط بنزول وتحريك معدات وحدة مشروع الإنقاذ السريع لمساعدة ومعاونة معدات الوحدات المحلية والحملات الميكانيكية ببعض المراكز لرفع تراكمات القمامة التي يصعب على الوحدات المحلية إزالتها وتحتاج إلى معدات كبيرة وكثيرة مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية للشوارع والميادين والجاهزية الدائمة للمعدات والسيارات كافة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة يومية خلال الفترة الصباحية والمسائية لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ علي الشكل الحضاري وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة للأعمال كافة من نظافة وإنارة وتجميل وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير الوحدة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس المركز، ومشاركة أحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس قرية منقباد ووفاء جميل مدير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط بحملة مكبرة تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات كافة من منطقة مساكن الإيواء بعرب المدابغ بنطاق قرية منقباد، إذْ تم رفع القمامة ومخلفات البناء بواسطة معدات الإنقاذ السريع ومعدات مركز أسيوط من لوادر وقلابات وجليدارات وغيرها من المعدات تنفيذًا للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على المخلفات والإشغالات كافة خصوصًا المتراكم منها وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.