عاجل
غداً.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء رئاسة النيجر: الرئيس وعائلته بخير.. وعناصر من الحرس الوطني انخرطت عن مسارها
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تنفع في الدايت| طريقة عمل كيك الشاي الهشة

كيك هشة
كيك هشة

الكيك من الحلويات التي يعشقها الجميع ويفضلها البعض كوجبة إفطار سريعة ولذيذة مع كوب من الشاي، إلا أن متابعي الدايت يخافون من تناولها، حتى لا يزدادون في الوزن؛ بسبب سعراتها الحرارية العالية وإضافة بعض المكونات التي تزيد الأمر سوءًا، لذلك نقدم لك أسهل طريقة لعمل كيكة صحية وهشه يمكن تناولها في الدايت مع مرعاة أخذ كمية معتدلة منها.

كيك هشه

طريقة عمل كيك الشاي للدايت

المقادير

- دقيق : كوب (منخل)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر البودرة : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

txt

دايت بدون حرمان| طريقة عمل كيكة الموز بالشوكولاتة الداكنة الصحية

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

جهزي صينية كيك، وادهنيها بالزبدة ورشة دقيق.

نخلي الدقيق مع البيكنج باودر واتركيه جانبًا.

اخفقي الزبدة مع السكر البودرة في الخفاقة حتى تصبح كريمية.

أضيفي البيض مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا.

 

txt

طريقة عمل أصابع زينب دايت| احتفلي بالعيد

أضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب السائل مع الاستمرار بالخفق.

صُبي المزيج في الصينية المجهزة، وأدخليها للفرن المحمى مسبقًا لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق، ثم ضعيها في طبق التقديم.

يمكنكِ قبل التقديم رش السكر البودرة على الوجه وقدميه.

مواد متعلقة

دايت بدون حرمان| طريقة عمل كيكة الموز بالشوكولاتة الداكنة الصحية

طريقة عمل بيف ستراغنوف كيتو| دايت بدون حرمان

طريقة عمل أصابع زينب دايت| احتفلي بالعيد

اصنعي كوكيز الشوفان بدون فرن| دايت بدون حرمان

في دقائق حضري طريقة تحضير باستا الفريدو دايت

طريقة عمل سموذي فراولة دايت| مشروب الانتعاش|

طريقة عمل سموذي الفراولة بالزبادي| دايت من دون حرمان
الجريدة الورقية