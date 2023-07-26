تنفع في الدايت| طريقة عمل كيك الشاي الهشة

الكيك من الحلويات التي يعشقها الجميع ويفضلها البعض كوجبة إفطار سريعة ولذيذة مع كوب من الشاي، إلا أن متابعي الدايت يخافون من تناولها، حتى لا يزدادون في الوزن؛ بسبب سعراتها الحرارية العالية وإضافة بعض المكونات التي تزيد الأمر سوءًا، لذلك نقدم لك أسهل طريقة لعمل كيكة صحية وهشه يمكن تناولها في الدايت مع مرعاة أخذ كمية معتدلة منها.

كيك هشه

طريقة عمل كيك الشاي للدايت

المقادير

- دقيق : كوب (منخل)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر البودرة : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

جهزي صينية كيك، وادهنيها بالزبدة ورشة دقيق.

نخلي الدقيق مع البيكنج باودر واتركيه جانبًا.

اخفقي الزبدة مع السكر البودرة في الخفاقة حتى تصبح كريمية.

أضيفي البيض مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا.

أضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب السائل مع الاستمرار بالخفق.

صُبي المزيج في الصينية المجهزة، وأدخليها للفرن المحمى مسبقًا لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق، ثم ضعيها في طبق التقديم.

يمكنكِ قبل التقديم رش السكر البودرة على الوجه وقدميه.